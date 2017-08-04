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14:13 (мск), источник: Sputnik.by

Mercedes насмерть сбил женщину-пешехода в Могилеве

Женщина шла по проезжей части дороги во встречном автомобилю направлении.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Женщина-пешеход погибла в Могилеве в результате наезда легкового автомобиля, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

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ДТП произошло около четырех часов утра пятницы на проспекте Шмидта областного центра.

«Могилевчанин, управляя автомобилем Mercedes —Benz, совершил наезд на пешехода — 34-летнюю местную жительницу», — сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что женщина шла по проезжей части дороги во встречном автомобилю направлении.

По данным ГАИ, в результате наезда могилевчанка скончалась на месте происшествия. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

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