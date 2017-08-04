Mercedes насмерть сбил женщину-пешехода в Могилеве
Женщина шла по проезжей части дороги во встречном автомобилю направлении.
Женщина шла по проезжей части дороги во встречном автомобилю направлении.
МИНСК, 4 авг — Sputnik.
ДТП произошло около четырех часов утра пятницы на проспекте Шмидта областного центра.
«Могилевчанин, управляя автомобилем Mercedes —Benz, совершил наезд на пешехода — 34-летнюю местную жительницу», — сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что женщина шла по проезжей части дороги во встречном автомобилю направлении.
По данным ГАИ, в результате наезда могилевчанка скончалась на месте происшествия. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.