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15:11 (мск), источник: Водитель Петербурга

Активиста «Красивого Петербурга» задержали, когда он снимал ямы на тротуаре

Никаких причин для задержания не было, утверждают в «Красивом Петербурге».

Куратор «Красивого Петербурга» Николай Кузнецов вечером 3 августа был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы Калининского района Петербурга, когда фотографировал ямы на тротуаре.

Как сообщается в пресс-релизе движения, Кузнецова заковали в наручники и доставили в полицию, где продержали пять часов.

Никаких причин для задержания не было, утверждают в «Красивом Петербурге». Тем не менее в отношении Кузнецова возбудили административное дело по статье 6.9, часть 1, КоАП РФ («Употребление наркотиков»). Сданные анализы показали отсутствие наркотических веществ, отмечается в сообщении.

«Задержание и нахождение в полиции происходило со множеством правонарушений: сотрудники не выдавали копию протокола, издевались, держали в наручниках, угрожали и заставляли подписывать документы против воли», — пишут активисты.

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