Пострадавшие при взрыве складов петербурженки останутся отдыхать в Абхазии

Источник: РИА "Новости"

Петербурженки Анна Иванова и Светлана Иванова, оказавшиеся в числе пострадавших после ЧП в селе Приморское Гудаутского района, решили продолжить отпуск в Абхазии. Об этом 4 августа сообщает ГУ МЧС города на Неве. Накануне, 3 августа их выписали из больницы республики.

Читайте также Власти Петербурга оказывают помощь родственникам погибших в Абхазии туристок

Тела еще двух жительниц Северной столицы, погибших при взрыве, доставят в Пулково регулярным авиарейсом сегодня поздним вечером. Все вопросы по транспортировке взяло на себя МЧС Абхазии.

От взрыва боеприпасов в хранилище местного минобороны пострадало 64 человека, 34 из них — россияне. Жительницы города на Неве 47-летняя Елена Полякова и 55-летняя Елена Тимофеева оказались рядом с эпицентром. Они катались на лошадях. Их убило осколками.