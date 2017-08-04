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15:03 (мск), источник: Фонтанка

Пострадавшие при взрыве складов петербурженки останутся отдыхать в Абхазии

Взрыв хранилища Минобороны Абхазии и полученные при этом травмы не погубили туристический настрой двух жительниц Северной столицы. Они решили не прерывать свой отдых.

Источник: РИА "Новости"

Петербурженки Анна Иванова и Светлана Иванова, оказавшиеся в числе пострадавших после ЧП в селе Приморское Гудаутского района, решили продолжить отпуск в Абхазии. Об этом 4 августа сообщает ГУ МЧС города на Неве. Накануне, 3 августа их выписали из больницы республики.

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Тела еще двух жительниц Северной столицы, погибших при взрыве, доставят в Пулково регулярным авиарейсом сегодня поздним вечером. Все вопросы по транспортировке взяло на себя МЧС Абхазии.

От взрыва боеприпасов в хранилище местного минобороны пострадало 64 человека, 34 из них — россияне. Жительницы города на Неве 47-летняя Елена Полякова и 55-летняя Елена Тимофеева оказались рядом с эпицентром. Они катались на лошадях. Их убило осколками.

Официальной версии ЧП до сих пор нет.

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