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15:39 (мск), источник: Sputnik.by

Романтическое купание при луне: в Бресте едва не утонула пара

Пострадавший мужчина был доставлен для оказания дальнейшей помощи в Брестскую центральную городскую больницу.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Четверо подростков из Бреста спасли из водоема двух тонущих молодых людей, сообщили Sputnik в пятницу в Брестском областном УМЧС.

Инцидент на воде произошел ночью 4 августа: в 00:48 в МЧС поступила информация, что в искусственном водоеме тонут мужчина и женщина.

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«До прибытия подразделений МЧС четверо молодых людей спасли 27-летнюю жительницу Гомельской области и 28-летнего брестчанина», — сообщили в МЧС.

При этом в момент спасения женщина находилась на поверхности воды, а тело мужчины подростки нашли на дне.

Спасенная была в сознании, а брестчанину понадобилась экстренная помощь: спасателям МЧС до прибытия скорой удалось его реанимировать.

Пострадавший мужчина был доставлен для оказания дальнейшей помощи в Брестскую центральную городскую больницу.

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