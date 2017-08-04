Житель Комрата погиб в кровавой бойне

Сотрудников правоохранительных органов вызвал аноним. На месте трагедии был найден труп ранее судимого Дудогло Ивана Дмитриевича 1962 г. р.

В списке главных подозреваемых значится житель Комрата 1976 г.р., который ранее был неоднократно судим, в том числе и за убийство. Сейчас выясняются все детали происшествия.