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17:33 (мск), источник: Actualitati.md

Житель Комрата погиб в кровавой бойне

2 августа в одном из жилых домов Комрата произошла драка, в результате которой скончался мужчина, сообщает полиция Гагаузии.

Сотрудников правоохранительных органов вызвал аноним. На месте трагедии был найден труп ранее судимого Дудогло Ивана Дмитриевича 1962 г. р.

В списке главных подозреваемых значится житель Комрата 1976 г.р., который ранее был неоднократно судим, в том числе и за убийство. Сейчас выясняются все детали происшествия.

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