Житель Комрата погиб в кровавой бойне
2 августа в одном из жилых домов Комрата произошла драка, в результате которой скончался мужчина, сообщает полиция Гагаузии.
2 августа в одном из жилых домов Комрата произошла драка, в результате которой скончался мужчина, сообщает полиция Гагаузии.
Сотрудников правоохранительных органов вызвал аноним. На месте трагедии был найден труп ранее судимого Дудогло Ивана Дмитриевича 1962 г. р.
В списке главных подозреваемых значится житель Комрата 1976 г.р., который ранее был неоднократно судим, в том числе и за убийство. Сейчас выясняются все детали происшествия.