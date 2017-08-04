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16:16 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом задержали грабителя с пистолетом

Полицейские задержали рецидивиста с пистолетом, пытавшегося ограбить торговый павильон, в Жирновском районе Волгоградской области.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, мужчина пришел в павильон на улице 35 лет Победы и, угрожая пистолетом, потребовал у продавца отдать ему деньги из кассы. Женщина стала звать на помощь, из-за чего налетчик скрылся. Камера видеонаблюдения запечатлела мужчину. Благодаря ей правоохранителям удалось установить личность злоумышленника. Как выяснилось, им оказался 29-летний ранее судимый за совершение кражи мужчина. «Он был задержан в собственной квартире. Чтобы попасть в нее полицейским пришлось прибегнуть к помощи МЧС и демонтировать входную дверь», — добавили в главке.

Отметим, что мужчина сознался в содеянном, однако оружие, по его словам, он уже успел сбыть. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до десяти лет колонии.

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