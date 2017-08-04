Под Волгоградом задержали грабителя с пистолетом
Полицейские задержали рецидивиста с пистолетом, пытавшегося ограбить торговый павильон, в Жирновском районе Волгоградской области.
Полицейские задержали рецидивиста с пистолетом, пытавшегося ограбить торговый павильон, в Жирновском районе Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, мужчина пришел в павильон на улице 35 лет Победы и, угрожая пистолетом, потребовал у продавца отдать ему деньги из кассы. Женщина стала звать на помощь,
Отметим, что мужчина сознался в содеянном, однако оружие, по его словам, он уже успел сбыть. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до десяти лет колонии.