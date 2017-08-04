Омская полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на трассе М 51
Неизвестный водитель сбил старушку и скрылся с места аварии.
Неизвестный водитель сбил старушку и скрылся с места аварии.
Как ранее сообщал портал Om1.ru, утром, 31 июля, на трассе М51 «Байкал»
Авария произошла в период с 1:00 до 8:00, между поворотом с трассы на село Поповка Азовского района и санаторием «Кедр». Известно, что виновник аварии был за рулем отечественного автомобиля. На машине могут быть деформирован капот, бампер, а также передние
Если у вас есть, что сообщить полиции, звоните по телефонам: 79−34−01, 8 (38−141)-2−32−02.