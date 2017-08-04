Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп бил санкциями по России, а пострадала Украина
В Бангладеш впервые успешно разделили сиамских близнецов
Германия поставила США условие продолжения давления на Россию
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
СМИ: стало известно, как живет экс-жена Цыганова с семью детьми
На Украине появилась бандитская столица – СМИ
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
В Сирии Т-90 включил специальные фары против ракет боевиков – СМИ
Не нужна армии новая техника, хоть тресни — в Раде
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
8Путин выпустил мальков омуля
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
16:33 (мск), источник: Om1.ru

Омская полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на трассе М 51

Неизвестный водитель сбил старушку и скрылся с места аварии.

Как ранее сообщал портал Om1.ru, утром, 31 июля, на трассе М51 «Байкал» Челябинск-Новосибирск в районе 795 километра, сбили 85-летнюю женщину. От удара бабушка скончалась. Водитель с места ДТП скрылся, его объявили в розыск. До сих пор виновника смертельной аварии отыскать не удалось. Полиция просит помощи у омичей.

Авария произошла в период с 1:00 до 8:00, между поворотом с трассы на село Поповка Азовского района и санаторием «Кедр». Известно, что виновник аварии был за рулем отечественного автомобиля. На машине могут быть деформирован капот, бампер, а также передние блок-фары и лобовое стекло.

Если у вас есть, что сообщить полиции, звоните по телефонам: 79−34−01, 8 (38−141)-2−32−02.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Омский байдарочник, плававший по Иртышу среди льда, стал чемпионом Европы
Госдеп ответил на сообщение Медведева о «конце надежд»
МЧС не может связаться с 17 горнорабочими рудника «Мир»
Ставки по ипотеке в России упали до исторического минимума
ЕС рассмотрит расширение санкций против РФ из-за Siemens
Коалиция подтвердила гибель 624 мирных жителей в Сирии и Ираке
Опрос показал, как россияне относятся к новым санкциям США
Путин два часа гонялся за щуками и прокатился на «Пиранье»
Спорт
ЦСКА сыграет с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в пятницу в швейцарском Ньоне
Авто
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото) Позднее полицейские пояснили, что проверяли информацию о числившихся в угоне автомобилях
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым Ярослава Дегтярева сыграла дочь главного героя в фильме Анны Матисон
Недвижимость
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь