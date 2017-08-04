Омская полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на трассе М 51

Как ранее сообщал портал Om1.ru, утром, 31 июля, на трассе М51 «Байкал» Челябинск-Новосибирск в районе 795 километра, сбили 85-летнюю женщину. От удара бабушка скончалась. Водитель с места ДТП скрылся, его объявили в розыск. До сих пор виновника смертельной аварии отыскать не удалось. Полиция просит помощи у омичей.

Авария произошла в период с 1:00 до 8:00, между поворотом с трассы на село Поповка Азовского района и санаторием «Кедр». Известно, что виновник аварии был за рулем отечественного автомобиля. На машине могут быть деформирован капот, бампер, а также передние блок-фары и лобовое стекло.