В Казани росгвардейцы задержали двух грабителей, напавших на парня на остановке
(Казань, 4 август, «Татар-информ»). В Казани сотрудники Росгвардии задержали двоих парней, которые избили 24-летнего парня и отобрали у него iPhone 6s, сообщает
(Казань, 4 август, «Татар-информ»). В Казани сотрудники Росгвардии задержали двоих парней, которые избили 24-летнего парня и отобрали у него iPhone 6s, сообщает
Патрульный наряд группы задержания городского УВО получил информацию о том, что в районе улиц Можайского и Горьковского шоссе на остановке находится избитый молодой человек. Прибыв на место росгвардейцы обнаружили потерпевшего, который с трудом говорил
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Похищенный телефон был изъят. Пострадавший парень госпитализирован.