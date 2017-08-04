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17:35 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани росгвардейцы задержали двух грабителей, напавших на парня на остановке

(Казань, 4 август, «Татар-информ»). В Казани сотрудники Росгвардии задержали двоих парней, которые избили 24-летнего парня и отобрали у него iPhone 6s, сообщает пресс-служба Росгвардии по РТ.

Патрульный наряд группы задержания городского УВО получил информацию о том, что в районе улиц Можайского и Горьковского шоссе на остановке находится избитый молодой человек. Прибыв на место росгвардейцы обнаружили потерпевшего, который с трудом говорил из-за разбитой челюсти. После допроса очевидцев выяснилось, что двое парней подошли к пострадавшему и попросили у него закурить. Далее между ними произошла ссора, злоумышленники избили парня, отобрали у него смартфон и скрылись. Уточнив приметы нападавших, патрульные приступили к их поиску. Грабителей удалось обнаружить неподалеку от Лебяжьего озера. 17-летнего и 18-летнего жителей Зеленодольского района задержали и доставили в отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Похищенный телефон был изъят. Пострадавший парень госпитализирован.

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