В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении начальника таможенного поста Морской порт Кавказ

По версии следствия, в августе 2014 года руководством ООО «ЕвроТЭК-Универсал» по четырем декларациям на территорию таможенного поста Морской порт Кавказ был ввезен товар на временное хранение до августа 2016 года. 2 сентября, после истечения срока таможенной процедуры, начальник таможенного поста, находясь в своем кабинете, принял и подписал четыре просроченных заявления на продление сроков временного хранения от представителя ООО «ЕвроТЭК-Универсал», тем самым увел коммерческую организацию от административного правонарушения, предусмотренного статьей о несоблюдении таможенной процедуры.