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16:37 (мск), источник: Volga News

В Самаре на ул. Вилоновской водитель иномарки сбил девушку

Автомобилист остался на месте происшествия.

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В пятницу, 4 августа, около 16:00, на ул. Вилоновской в Самаре, неподалеку от пересечения с ул. Молодогвардейской, водитель Daewoo Nexia сбил девушку, которая шла по пешеходному переходу, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец случившегося.

К месту ДТП вызвали полицию и «скорую». Девушка жива. Она лежит на дороге и жалуется на боль в ноге. Обстоятельства случившегося устанавливаются. По словам свидетеля, водитель иномарки остался на месте происшествия.

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