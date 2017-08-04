В Самаре на ул. Вилоновской водитель иномарки сбил девушку

В пятницу, 4 августа, около 16:00, на ул. Вилоновской в Самаре, неподалеку от пересечения с ул. Молодогвардейской, водитель Daewoo Nexia сбил девушку, которая шла по пешеходному переходу, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец случившегося.

К месту ДТП вызвали полицию и «скорую». Девушка жива. Она лежит на дороге и жалуется на боль в ноге. Обстоятельства случившегося устанавливаются. По словам свидетеля, водитель иномарки остался на месте происшествия.