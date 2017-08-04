Два пьяных туриста разбились в ущелье, решив подшутить над коллегами
Двое пьяных туристов, которые приехали на индийский водопад Амболи, погибли после того, как в шутку перелезли через ограждение и случайно упали с 30-метровой высоты в ущелье.
Двое пьяных туристов, которые приехали на индийский водопад Амболи, погибли после того, как в шутку перелезли через ограждение и случайно упали с 30-метровой высоты в ущелье.
Смерть 25-летнего Имрана Гарди и 21-летнего Прасада Ратхода сняли их коллеги, которые работали вместе с погибшими на птицеферме.
На кадрах видно, как друзья кричат, желая остановить перелезающих мужчин, но это их лишь веселит, сообщает Life.