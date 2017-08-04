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16:26 (мск), источник: ТАСС

МЧС сообщило об отсутствии связи с 17 горнорабочими рудника «Мир»

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Судьба 17 горнорабочих рудника «Мир» пока остается неизвестной, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«Связь установлена со всеми горнорабочими, за исключением 17 человек», — сказал собеседник агентства.

На момент аварии в выработках находился 151 человек. «Сорок из них подняты на поверхность, подана электроэнергия и организована работа двух подъемных установок», — сообщили в МЧС.

В спасательной операции задействованы 85 человек, в том числе 56 горноспасателей Якутского ВГСО. Проводится наращивание группировки сил и средств.

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