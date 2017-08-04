МЧС сообщило об отсутствии связи с 17 горнорабочими рудника «Мир»

Источник: РИА "Новости"

«Связь установлена со всеми горнорабочими, за исключением 17 человек», — сказал собеседник агентства.

На момент аварии в выработках находился 151 человек. «Сорок из них подняты на поверхность, подана электроэнергия и организована работа двух подъемных установок», — сообщили в МЧС.