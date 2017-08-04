После гибели девушки-подростка на Тополей возбуждено уголовное дело

В Самаре продолжают выяснять обстоятельства происшествия в Промышленном районе города. Напомним, что там, на улице Тополей, накануне утром была найдена мёртвой девушка-подросток. Как сообщили ProGorodSamara.ru в СУ СК Самарской области, в настоящий момент в связи со случившемся принято процессуальное решение.

— По факту обнаружения тела девушки с травмами головы возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 110.1 — «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства». Сейчас оно находится на стадии расследования, — рассказала старший помощник руководителя ведомства Елена Шкаева.