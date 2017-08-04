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17:22 (мск), источник: Pro Город Самара

После гибели девушки-подростка на Тополей возбуждено уголовное дело

Эксперты полагают, что она погибла от травм головы.

В Самаре продолжают выяснять обстоятельства происшествия в Промышленном районе города. Напомним, что там, на улице Тополей, накануне утром была найдена мёртвой девушка-подросток. Как сообщили ProGorodSamara.ru в СУ СК Самарской области, в настоящий момент в связи со случившемся принято процессуальное решение.

 — По факту обнаружения тела девушки с травмами головы возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 110.1 — «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства». Сейчас оно находится на стадии расследования, — рассказала старший помощник руководителя ведомства Елена Шкаева.

Также удалось выяснить, что погибшей 16 лет. Если быть точнее, 17 неполных — она родилась в августе 2000-го. В социальных сетях местные жителя говорят, что «не было никакого шума, просто что-то упало у окна. О том, что это человек — удалось узнать только потом».

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