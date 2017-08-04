После гибели девушки-подростка на Тополей возбуждено уголовное дело
Эксперты полагают, что она погибла от травм головы.
Эксперты полагают, что она погибла от травм головы.
В Самаре продолжают выяснять обстоятельства происшествия в Промышленном районе города. Напомним, что там, на улице Тополей, накануне утром была найдена мёртвой
— По факту обнаружения тела девушки с травмами головы возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 110.1 — «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства». Сейчас оно находится на стадии расследования, — рассказала старший помощник руководителя ведомства Елена Шкаева.
Также удалось выяснить, что погибшей 16 лет. Если быть точнее, 17 неполных — она родилась в августе 2000-го. В социальных сетях местные жителя говорят, что «не было никакого шума, просто