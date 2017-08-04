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17:09 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В селе Семилуки ураган сорвал крышу гаража и согнул рекламный щит

Село Семилуки находится на возвышенности, из-за этого порывы ветра ощущались сильнее, чем в селах, расположенных в низине.

Шквалистый ветер силой 20 м/с сорвал крышу с гаража местного жителя и согнул пополам конструкцию рекламного щита в селе Семилуки. Стихия бушевала ночью пятницы, 4 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили местные жители.

По словам очевидцев, ураган сопровождался дождем.

— На улицах Ленина и 8 Марта сильно размыло грунтовую дорогу. Образовались глубокие колеи. Теперь, чтобы здесь проехать, нужно отсыпать их щебнем или строительным мусором, — рассказал местный житель Алексей Архипов.

В Семилукском МЧС, пояснили, что село Семилуки находится на возвышенности, из-за этого порывы ветра ощущались сильнее, чем в селах, расположенных в низине.

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