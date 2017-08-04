В селе Семилуки ураган сорвал крышу гаража и согнул рекламный щит

Шквалистый ветер силой 20 м/с сорвал крышу с гаража местного жителя и согнул пополам конструкцию рекламного щита в селе Семилуки. Стихия бушевала ночью пятницы, 4 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили местные жители.

По словам очевидцев, ураган сопровождался дождем.

— На улицах Ленина и 8 Марта сильно размыло грунтовую дорогу. Образовались глубокие колеи. Теперь, чтобы здесь проехать, нужно отсыпать их щебнем или строительным мусором, — рассказал местный житель Алексей Архипов.