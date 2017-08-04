Навальному продлили испытательный срок по делу «Ив Роше»
Оппозиционеру Алексею Навальному продлили испытательный срок по делу «Ив Роше» на один год
Оппозиционеру Алексею Навальному продлили испытательный срок по делу «Ив Роше» на один год
Таким образом удовлетворено ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. Представление было направлено в суд для предупреждения совершения Навальным новых правонарушений.
3 августа оппозиционера признали виновным в повторном нарушении порядка организации митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП России) и оштрафовали на 300 тысяч рублей.