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16:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Навальному продлили испытательный срок по делу «Ив Роше»

Оппозиционеру Алексею Навальному продлили испытательный срок по делу «Ив Роше» на один год из-за правонарушений. Об этом сообщает в пятницу, 4 августа, ТАСС из зала Симоновского суда Москвы.

Источник: РИА "Новости"

Таким образом удовлетворено ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. Представление было направлено в суд для предупреждения совершения Навальным новых правонарушений.

3 августа оппозиционера признали виновным в повторном нарушении порядка организации митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП России) и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

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