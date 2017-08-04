В якутской шахте «Мир» пока не нашли 9 горняков

Источник: РИА "Новости"

К настоящему моменту на поверхность поднято 133 человека. Их жизни ничего не угрожает. Ведутся поиски 9 человек. Спасательная операция продолжается. Сергей Иванов Глава «АЛРОСА»

Всего в смене на руднике «Мир» находились 151 человек, которые получили наряд, но 9 из них остались на подготовительных работах и в шахту не спускались, уточнил он.

В пятницу в шахте рудника «Мир» (город Мирный, Якутия), принадлежащей алмазодобывающей компании «АЛРОСА», произошел прорыв воды в рудник из карьера. Позже вода схлынула, подтопленных участков в забое сейчас нет.