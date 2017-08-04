В якутской шахте «Мир» пока не нашли 9 горняков
Москва. 4 августа. INTERFAX.RU — На момент аварии в якутской шахте «Мир», по уточненным данным, находились 142 человека, говорится в сообщении «АЛРОСА» .
Москва. 4 августа. INTERFAX.RU — На момент аварии в якутской шахте «Мир», по уточненным данным, находились 142 человека, говорится в сообщении «АЛРОСА» .
К настоящему моменту на поверхность поднято 133 человека. Их жизни ничего не угрожает. Ведутся поиски 9 человек. Спасательная операция продолжается.
Всего в смене на руднике «Мир» находились 151 человек, которые получили наряд, но 9 из них остались на подготовительных работах и в шахту не спускались, уточнил он.
В пятницу в шахте рудника «Мир» (город Мирный, Якутия), принадлежащей алмазодобывающей компании «АЛРОСА», произошел прорыв воды в рудник из карьера. Позже вода схлынула, подтопленных участков в забое сейчас нет.
Карьер «Мир» — первое разрабатываемое коренное месторождение алмазов в Якутии, был открыт в 1955 году, имеет диаметр 1,2 км и глубину 525 метра. Разработка открытым способом была прекращена в 2001 году, с 2009 года добыча ведется только на подземном руднике. Сейчас на подземный рудник «Мир» приходится около 11% добычи «АЛРОСА».