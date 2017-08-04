В больницу Сочи доставили пострадавшую при взрыве в Абхазии

— В настоящий момент состояние пациентки стабильное, ее жизни ничего не угрожает, — сказал исполняющий обязанности главного врача сочинской городской больницы № 4 Игорь Лукьянченко.

Как уже писала «РГ», в результате взрывов на складе боеприпасов в поселке Приморский Гудаутского района в Абхазии, которые произошли 2 августа, пострадали 50 человек. Две женщины погибли, 27 человек сейчас госпитализированы. Среди попавших в больницу 19 россиян.