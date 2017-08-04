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18:03 (мск), источник: Volga News

Директора гимназии № 1 арестовали на два месяца

В пятницу, 4 августа, следствие вышло в суд с ходатайством о заключении под стражу директора самарской гимназии № 1 Любови Картамышевой.

Напомним, ее подозревают в получении взятки 800 тыс. руб. за зачисление детей в четвертый класс гимназии № 1 Самары.

По данным областного СУ СК РФ, первая часть взятки — 600 тыс. руб. была передана в июне, а остаток — 2 августа, после чего и произошло задержание.

Как сообщили в пресс-службе Самарского районного суда, 4 августа Картамышевой избрали меру пресечения — два месяца заключения под стражей, то есть до 3 октября включительно.

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