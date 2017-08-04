Директора гимназии № 1 арестовали на два месяца

Напомним, ее подозревают в получении взятки 800 тыс. руб. за зачисление детей в четвертый класс гимназии № 1 Самары.

По данным областного СУ СК РФ, первая часть взятки — 600 тыс. руб. была передана в июне, а остаток — 2 августа, после чего и произошло задержание.