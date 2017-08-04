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17:49 (мск), источник: Городской репортер

Пятерых жителей Ростовской области будут судить за серию разбойных нападений

В суд направлены уголовные дела в отношении пяти жителей Ростовской области, обвиняемых в ряде разбойных нападений, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые действовали по отработанной схеме — создали анкету на сайте знакомств от имени несовершеннолетней, переписывались с мужчинами, назначали им встречи в неприметных дворах Ростова и Аксайского района.

«Заранее подготовившись и вооружившись электропневматическими автоматами, предназначенными для игр по страйкболу, они поджидали потерпевших у места встречи. После чего роль отводилась девушке, которая вела очередную “жертву” к безлюдному месту, а остальные участники группы в масках и темной одежде нападали и похищали их имущество. Всего они успели завладеть денежными средствами граждан в сумме более 300 тыс. рублей. В состав группы входили четверо молодых мужчин и 19-летняя девушка», — говорится в сообщении. Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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