Сочинские спасатели на вертолете эвакуировали туриста

4 августа в 14:20 оперативный дежурный Адыгейского спасательного отряда МЧС сообщил в ЮРПСО МЧС, что из приюта «Фишт» требуется срочная эвакуация туриста. По полученной информации, участник похода получил сильные солнечные ожоги, у него затруднено дыхание и повышено давление.