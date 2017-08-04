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17:58 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Сочинские спасатели на вертолете эвакуировали туриста

Срочная эвакуация потребовалась из приюта «Фишт», который расположен на высоте 1 600 метров над уровнем моря.

4 августа в 14:20 оперативный дежурный Адыгейского спасательного отряда МЧС сообщил в ЮРПСО МЧС, что из приюта «Фишт» требуется срочная эвакуация туриста. По полученной информации, участник похода получил сильные солнечные ожоги, у него затруднено дыхание и повышено давление.

Спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда на борту вертолета МЧС эвакуировали пострадавшего туриста 1990 года рождения, жителя Московской области, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России. Молодой человек был доставлен на базу МЧС в Сочи и передан сотрудникам скорой помощи.

По предварительному диагнозу, у молодого человека развилась сильная аллергическая реакция.

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