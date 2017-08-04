Сочинские спасатели на вертолете эвакуировали туриста
Срочная эвакуация потребовалась из приюта «Фишт», который расположен на высоте 1 600 метров над уровнем моря.
Срочная эвакуация потребовалась из приюта «Фишт», который расположен на высоте 1 600 метров над уровнем моря.
4 августа в 14:20 оперативный дежурный Адыгейского спасательного отряда МЧС сообщил в ЮРПСО МЧС, что из приюта «Фишт» требуется срочная эвакуация туриста. По полученной информации, участник похода получил сильные солнечные ожоги, у него затруднено дыхание и повышено давление.
Спасатели Южного регионального
По предварительному диагнозу, у молодого человека развилась сильная аллергическая реакция.