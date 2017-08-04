Мотоциклист разбился в Минске на проспекте Рокоссовского
Авария произошла на проспекте Рокоссовского в районе дома № 29. Как проинформировали в ГАИ, в связи с ДТП движение затруднено по проспекту от площади Ванеева в направлении улицы Малинина.
Авария произошла на проспекте Рокоссовского в районе дома № 29. Как проинформировали в ГАИ, в связи с ДТП движение затруднено по проспекту от площади Ванеева в направлении улицы Малинина.
4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклист разбился в Минске на проспекте Рокоссовского, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла на проспекте Рокоссовского в районе дома № 29. Как проинформировали в ГАИ, в связи с ДТП движение затруднено по проспекту от площади Ванеева в направлении улицы Малинина. Рекомендуется объезд по другим улицам.