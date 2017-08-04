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18:41 (мск), источник: БЕЛТА

Мотоциклист разбился в Минске на проспекте Рокоссовского

Авария произошла на проспекте Рокоссовского в районе дома № 29. Как проинформировали в ГАИ, в связи с ДТП движение затруднено по проспекту от площади Ванеева в направлении улицы Малинина.

Источник: БЕЛТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклист разбился в Минске на проспекте Рокоссовского, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла на проспекте Рокоссовского в районе дома № 29. Как проинформировали в ГАИ, в связи с ДТП движение затруднено по проспекту от площади Ванеева в направлении улицы Малинина. Рекомендуется объезд по другим улицам.

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