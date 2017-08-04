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18:12 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове осудили мужчин за мошенничество с деньгами дольщиков

В Ростове трех мужчин осудили за хищение денег обманутых дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Суд установил, что с 2007 года по 2014 год А. Арутюнян, директор компании «Сигма» Н. Кудряков и их знакомый В. Мосин продали квартиры 163 людям. При этом они знали, что организация не может получить разрешение на строительство жилых многоквартирных домов. Деньги дольщиков — более 221,8 млн рублей — они похитили.

Также Арутюнян и Кудряков предложили двум людям передать права на жилье в строящихся домах в Батайске, на самом деле их не имея. В результате этих сделок они похитили еще более 3,5 млн рублей.

Кроме того, Мосин с октября 2010 года по апрель 2011 года под предлогом строительства многоквартирного жилого дома коттеджного типа в Ростове получил от двух человек в качестве оплаты работы более 1,3 млн рублей.

«В целях придания вида законности своих действий он выполнил часть строительных работ, возведя объект незавершенного строительства. Похищенными деньгами распорядился по своему усмотрению», — говорится в сообщении ведомства.

Суд признал обвиняемых виновными, им назначили наказания: Кудрякову — в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Арутюняну — в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Мосину — в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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