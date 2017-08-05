В Перми задержали мужчину, который обокрал 16-летнюю пассажирку поезда
Пермские транспортные полицейские установили и задержали подозреваемого в краже в поезде.
Пермские транспортные полицейские установили и задержали подозреваемого в краже в поезде.
Ещё 4 июля у 16-летней пассажирки поезда «Тюмень — Санкт-Петербург» похитили рюкзак, в котором находились личные вещи, документы и шесть тысяч рублей.
Сотрудники Пермского линейного отдела МВД России на транспорте установили и задержали гражданина, который похитил рюкзак с вещами и деньгами у несовершеннолетнего пассажира поезда.
Вычислить и поймать воришку сразу не получилось. Но полицейские продолжали расследование, и 2 августа им удалось задержать неоднократно судимого 50-летнего жителя Камышлова.
Гость из Свердловской области официально нигде не работал. Из мест лишения свободы вышел в 2013 году.
«Сотрудники транспортной полиции установили, что злоумышленник следовал в пассажирском поезде сообщением “Тюмень — Санкт-Петербург” от станции Камышлов до станции Пермь-2. Перед выходом из поезда мужчина прошел по составу с целью хищения чужого имущества, в одном из купе он заметил оставленный без присмотра рюкзак, похитил его, а затем продал», — рассказали в