В Перми задержали мужчину, который обокрал 16-летнюю пассажирку поезда

Ещё 4 июля у 16-летней пассажирки поезда «Тюмень — Санкт-Петербург» похитили рюкзак, в котором находились личные вещи, документы и шесть тысяч рублей.

Сотрудники Пермского линейного отдела МВД России на транспорте установили и задержали гражданина, который похитил рюкзак с вещами и деньгами у несовершеннолетнего пассажира поезда.

Вычислить и поймать воришку сразу не получилось. Но полицейские продолжали расследование, и 2 августа им удалось задержать неоднократно судимого 50-летнего жителя Камышлова.

Гость из Свердловской области официально нигде не работал. Из мест лишения свободы вышел в 2013 году.