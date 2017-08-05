По факту драки в Еланском учебном центре возбуждено два уголовных дела

Напомним, по данным информационных агентств, там подрались десятки военнослужащих, возможно, используя ножи. Правда, представители Центрального военного округа заявляют, что в бытовом конфликте участие принимали двое человек и без оружия.

Подробности сейчас выясняет военная прокуратура. Уголовные дела возбуждены по статьям «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности» и «Насильственные действия в отношении начальника».