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20:13 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Шахту АЛРОСА затопило

Все 142 человека подняты на поверхность.

Источник: РИА "Новости"

В Якутии затопило рудник «Мир» компании АЛРОСА. Утром в пятницу вода из карьера прорвалась в подземный рудник, где находилось 142 человека. Был введен аварийный режим, в ходе спасательных работ из затопленной шахты на поверхность доставлен весь состав смены. На месте чрезвычайной ситуации продолжаются аварийно-спасательные работы.

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Сегодня в 10:30 мск на руднике «Мир» компании АЛРОСА произошла авария. Вода из карьера «Мир» прорвалась в одноименный подземный рудник, где в это время находились 142 человека. Был введен аварийный план, начались спасательные работы. Изначально сообщалось о 151 человеке, однако девять человек занимались подготовительными работами и в шахту не спускались.

Сразу после получения информации о событиях в Мирном глава региона Егор Борисов провел короткое совещание оперативного штаба республиканской комиссии по ЧС, после чего вылетел в Мирный. Этим же бортом из Якутска вылетели спасатели, врачи и специалисты психологической службы. Господин Борисов пообещал «лично контролировать ход аварийно-спасательных работ на шахте “Мир”».

Впрочем, руководителей на месте уже хватает. Из Москвы в Мирный вылетел президент компании Сергей Иванов. Из Бурятии, в свою очередь, выдвинулась оперативная группа МЧС во главе с министром Владимиром Пучковым. В качестве усиления из Новокузнецка в Мирный было переброшено более 30 горноспасателей и подземных водолазов, оснащенных всем необходимым оборудованием.

МЧС сообщило о том, что по состоянию на 17:00 мск все 142 человека спасены.

Также сообщалось, что двое доставлены в больницу с легкими травмами. «Жизни поднятых людей ничего не угрожает», — заявил господин Иванов. Параллельно следственные органы осуществляют проверку по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ).

Это уже второй инцидент в компании за последнюю неделю. Ранее, 29 июля, в шахте случился обвал породы, пострадал рабочий, которого пришлось госпитализировать, после чего рудник продолжил работу в штатном режиме.

Виталий Обедин, Якутск.

Комментарии
3
Влера Малютин
местные пятоколонники уснули.......комментов нет
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Борис Борисыч
Это хорошая новость,больше бы таких...
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Иван Петров
Ну вот и слава Богу.
И нашим спасателям.
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