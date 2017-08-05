В Перми автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе
Её родные ищут свидетеля ДТП, чтобы поблагодарить за помощь.
Её родные ищут свидетеля ДТП, чтобы поблагодарить за помощь.
Днём 3 августа на перекрёстке улиц Крисанова и Монастырской в Перми произошло ДТП. Как рассказали в
60-летняя женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшей назначили амбулаторное лечение.
В социальных сетях родные женщины ищут свидетеля ДТП, который прибежал на помощь. «Спасибо, что есть не равнодушные люди. Спасибо что вы помогли моей маме», — говорится в сообщении.
Утром того же дня аналогичное ДТП произошло в Соликамске. Пострадавший на пешеходном переходе мужчина тоже будет проходить амбулаторное лечение.
В ГИБДД сообщают, что с начала этого года произошло 176 подобных ДТП, в которых 8 человек погибли, 176 получили травмы.