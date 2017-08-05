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09:23 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

Её родные ищут свидетеля ДТП, чтобы поблагодарить за помощь.

Днём 3 августа на перекрёстке улиц Крисанова и Монастырской в Перми произошло ДТП. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, по предварительной информации, при повороте налево на улицу Крисанова допустила наезд на пешехода.

60-летняя женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшей назначили амбулаторное лечение.

В социальных сетях родные женщины ищут свидетеля ДТП, который прибежал на помощь. «Спасибо, что есть не равнодушные люди. Спасибо что вы помогли моей маме», — говорится в сообщении.

Утром того же дня аналогичное ДТП произошло в Соликамске. Пострадавший на пешеходном переходе мужчина тоже будет проходить амбулаторное лечение.

В ГИБДД сообщают, что с начала этого года произошло 176 подобных ДТП, в которых 8 человек погибли, 176 получили травмы.

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