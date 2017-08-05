Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Киеве назвали возможный срок отделения Одесской обл от Украины
Умеренные возлияния грозят ожирением
Песков ответил на вопрос о ситуации с племянницей Рогозина
Обнаружен склад посольства США: к переезду готовились заранее
90-килограммовая модель показала смелое фото
Что ждет российскую валюту в этом годуЭксперты советуют россиянам не бросаться в обменные пункты за валютой, а потратить сбережения на крупные покупки
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
Истребитель МиГ-41 сможет выжигать ракеты - СМИ
В Одессе может начаться второй Донбасс - Киев
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
90-килограммовая модель показала смелое фото
В Сирии Т-90 включил специальные фары против ракет боевиков – СМИ
Рада поведала о срыве оборонного заказа на Украине
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
8Путин выпустил мальков омуля
09:01 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Экс-мэр Сысерти попал в ДТП и дорожную потасовку

Поводом для конфликта стало столкновение на встречке с выезжающей с заправки машиной.

Бывший глава Сысерты Вадим Старков попал в ДТП, а потом — и в дорожную драку. Как передает 4 августа корреспондент «АиФ-Урал», о происшествии с политиком в соцсетях рассказали очевидцы.

По данным свидетелей аварии, Вадим Старков на автомобиле Range Rover обгонял попутный транспорт, но обгон завершился аварией из-за выезжающего с заправки на противоположной стороне дороги автомобиля. После этого, якобы, произошел конфликт, завершившийся потасовкой, после чего Старков, по словам очевидцев «поехал снимать побои». По версии экс-мэра, драки не было, а в больницу он направился на медосвидетельствование, чтобы подтвердить, что не был пьян в момент аварии.

Вадим Старков возглавлял Сысерть с 2009 по 2013 год, после чего на выборах проиграл Александру Карамышеву.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Житель Сургута впал в кому на отдыхе в Турции
В ООН надеются на поддержку РФ американской резолюции по КНДР
Один из заблокированных на шахте «Мир» рабочих вышел на связь
США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения
В МИД Румынии рассказали о политике по отношению к России
Появилось видео подводной охоты Путина в Туве
Армия Японии получит наступательные вооружения
Amazon открыл продажу туалетной бумаги с твитами Трампа
Спорт
«Халл» Леонида Слуцкого начинает сезон в английском Чемпионшипе В первом туре клубу бывшего тренера ЦСКА и сборной России предстоит встретиться с одним из главных конкурентов - «Астон Виллой»
Авто
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото) Позднее полицейские пояснили, что проверяли информацию о числившихся в угоне автомобилях
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым Ярослава Дегтярева сыграла дочь главного героя в фильме Анны Матисон
Недвижимость
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Нелегальные кредиторы крадут квартиры россиян
Москва уточнила сроки запуска ЦКАД
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь