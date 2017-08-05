Экс-мэр Сысерти попал в ДТП и дорожную потасовку
Поводом для конфликта стало столкновение на встречке с выезжающей с заправки машиной.
Поводом для конфликта стало столкновение на встречке с выезжающей с заправки машиной.
Бывший глава Сысерты Вадим Старков попал в ДТП, а потом — и в дорожную драку. Как передает 4 августа корреспондент «АиФ-Урал», о происшествии с политиком в соцсетях рассказали очевидцы.
По данным свидетелей аварии, Вадим Старков на автомобиле Range Rover обгонял попутный транспорт, но обгон завершился аварией
Вадим Старков возглавлял Сысерть с 2009 по 2013 год, после чего на выборах проиграл Александру Карамышеву.