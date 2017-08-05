Экс-мэр Сысерти попал в ДТП и дорожную потасовку

Бывший глава Сысерты Вадим Старков попал в ДТП, а потом — и в дорожную драку. Как передает 4 августа корреспондент «АиФ-Урал», о происшествии с политиком в соцсетях рассказали очевидцы.

По данным свидетелей аварии, Вадим Старков на автомобиле Range Rover обгонял попутный транспорт, но обгон завершился аварией из-за выезжающего с заправки на противоположной стороне дороги автомобиля. После этого, якобы, произошел конфликт, завершившийся потасовкой, после чего Старков, по словам очевидцев «поехал снимать побои». По версии экс-мэра, драки не было, а в больницу он направился на медосвидетельствование, чтобы подтвердить, что не был пьян в момент аварии.