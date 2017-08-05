В Губахе неизвестные сожгли несколько машин
Ущерб составил 90 тысяч рублей.
Ущерб составил 90 тысяч рублей.
Рано утром 4 августа в Губахе произошёл пожар. Как сообщает на своём сайте губахинское Управление по делам ГО и ЧС, вызов на пожар поступил в половине пятого утра.
Горели машины на улице Некрасова.
К месту выехали пожарные, спасатели, полиция и скорая помощь.
Огнём полностью уничтожены два автомобиля: УАЗ и Лада «Приора». Предварительная причина пожара — поджог.
Ущерб составил 90000 рублей.
Пожарным удалось не допустить возгорания здания.