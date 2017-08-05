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09:31 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Губахе неизвестные сожгли несколько машин

Ущерб составил 90 тысяч рублей.

Рано утром 4 августа в Губахе произошёл пожар. Как сообщает на своём сайте губахинское Управление по делам ГО и ЧС, вызов на пожар поступил в половине пятого утра.

Горели машины на улице Некрасова.

К месту выехали пожарные, спасатели, полиция и скорая помощь.

Огнём полностью уничтожены два автомобиля: УАЗ и Лада «Приора». Предварительная причина пожара — поджог.

Ущерб составил 90000 рублей.

Пожарным удалось не допустить возгорания здания.

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