В Петербург доставили тела погибших в Абхазии российских туристок

Взрыв прогремел в среду на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское. По данным минздрава республики, пострадали 64 человека. Как сообщили РИА Новости в ведомстве, были ранены 27 граждан РФ. Погибли две жительницы Петербурга — Елена Полякова, 1970 года рождения, и Елена Тимофеева, 1962 года рождения.