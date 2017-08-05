Спасатели получили сигналы от застрявших в затопленном руднике шахтеров
Спасатели получают сигналы от шахтеров, застрявших на алмазном руднике «Мир» в якутском городе Мирный
Спасатели получают сигналы от шахтеров, застрявших на алмазном руднике «Мир» в якутском городе Мирный
По его словам, действия инженеров и спасателей были абсолютно правильными, благодаря чему на поверхность удалось поднять 142 человека из 151, несмотря на неполадки с электричеством. «Здесь никаких претензий нет», — подчеркнул Борисов. Он добавил, что правительство Якутии и
До настоящего времени спасатели обследовали более двух километров шахты. Судьба девяти человек
Днем в пятницу, 4 августа, шахту затопило 270 тысячами кубометрами грунтовых вод. Предполагаемой причиной затопления якутского рудника мог быть технологический сбой в резервуаре хранения воды. Глава МЧС Владимир Пучков ввел в городе режим ЧС