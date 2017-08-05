Новая инфекция может распространиться в Приморье

Второкурсник обратил внимание на клещевую инфекцию «Вирус тяжелой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом», недавно распространившуюся в соседних с Приморьем странах. Это заболевание впервые зафиксировали в Китае в 2009 году. Для него характерны следующие симптомы — острая лихорадка, поражения органов дыхания и желудочно-кишечного тракта, прогрессирующая тромбоцитопения, лейкопения. До 30% случаев заболевания заканчивается летальным исходом. Заражения подтверждены в Китае, Японии и Южной Корее.

Возбудитель этой инфекции переносится клещами Haemaphysalis longicornis от животных — людям. Исследователь отмечает, что вирус ТЛТС очень похож на вирус Khasan, который выявили в Приморском крае еще в 1980-х годах от тех же клещей. Поэтому молодой специалист выдвинул предположение, что эти два вируса связаны между собой, и хотя случаи заболевания в Приморье пока не фиксировались, необходимо все же учитывать угрозу такой инфекции.