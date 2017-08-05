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09:50 (мск), источник: ДЕЙТА

Новая инфекция может распространиться в Приморье

Студент ДВФУ выявил новый эпидемиологический риск в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в пресс-службе университета.

Источник: ДЕЙТА

Второкурсник обратил внимание на клещевую инфекцию «Вирус тяжелой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом», недавно распространившуюся в соседних с Приморьем странах. Это заболевание впервые зафиксировали в Китае в 2009 году. Для него характерны следующие симптомы — острая лихорадка, поражения органов дыхания и желудочно-кишечного тракта, прогрессирующая тромбоцитопения, лейкопения. До 30% случаев заболевания заканчивается летальным исходом. Заражения подтверждены в Китае, Японии и Южной Корее.

Возбудитель этой инфекции переносится клещами Haemaphysalis longicornis от животных — людям. Исследователь отмечает, что вирус ТЛТС очень похож на вирус Khasan, который выявили в Приморском крае еще в 1980-х годах от тех же клещей. Поэтому молодой специалист выдвинул предположение, что эти два вируса связаны между собой, и хотя случаи заболевания в Приморье пока не фиксировались, необходимо все же учитывать угрозу такой инфекции.

Таисия Масина.

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