Два поезда сообщением во Владивосток остановлены из-за схода с рельс грузового состава
Авария в Забайкалье остановила сообщение
Авария в Забайкалье остановила сообщение
Владивосток, 5 августа, PrimaMedia.
Сход 23 порожних вагонов грузового поезда произошёл около 3.00 утра 5 августа на перегоне Яблоновая — Тургутуй Забайкальской железной дороги (ЗабЖД, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на чита.ру. Как сообщает издание, задержаны два пассажирские поезда
«К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Чита-1 и Хилок. Пострадавших нет, угрозы экологии нет. Причины схода устанавливаются», — говорится в сообщении.
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