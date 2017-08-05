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10:31 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Два поезда сообщением во Владивосток остановлены из-за схода с рельс грузового состава

Авария в Забайкалье остановила сообщение Владивосток-Новосибирск и Новокузнецк-Владивосток

Источник: Агентство «Москва»

Владивосток, 5 августа, PrimaMedia.

Сход 23 порожних вагонов грузового поезда произошёл около 3.00 утра 5 августа на перегоне Яблоновая — Тургутуй Забайкальской железной дороги (ЗабЖД, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на чита.ру. Как сообщает издание, задержаны два пассажирские поезда Новокузнецк-Владивосток и Владивосток-Новосибирск.

«К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Чита-1 и Хилок. Пострадавших нет, угрозы экологии нет. Причины схода устанавливаются», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ЗабЖД уточнили, что оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8−800−775−00−00 (звонок из любой точки России бесплатный).

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