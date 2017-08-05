Нейтрализовавший вирус WannaCry эксперт признался в создании вируса Kronos

По данным издания, адвокат программиста, при этом, подчеркнула, что он планирует заявить о своей невиновности по каждому из шести случаев создания вредоносных программ. «Он признался, что был создателем вируса Kronos, и обозначил, что продал его», — цитирует газета слова прокурора.

Ранее суд Лас-Вегаса установил залог в 30 тысяч долларов за освобождение Хатчинса.

Сотрудники Федерального бюро расследований США задержали эксперта по компьютерной безопасности Маркуса Хатчинса, который в мае нашел «выключатель» в глобальном вирусе WannaCry, благодаря чему вредоносная программа была обезврежена.