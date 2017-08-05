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04:48 (мск), источник: РИА Новости

Нейтрализовавший вирус WannaCry эксперт признался в создании вируса Kronos

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Нейтрализовавший вирус WannaCry британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс признался в создании программы, способной считывать банковские данные, сообщает газета Telegraph со ссылкой на заявление прокурора Дэна Коухига в ходе судебного слушания.

По данным издания, адвокат программиста, при этом, подчеркнула, что он планирует заявить о своей невиновности по каждому из шести случаев создания вредоносных программ. «Он признался, что был создателем вируса Kronos, и обозначил, что продал его», — цитирует газета слова прокурора.

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Ранее суд Лас-Вегаса установил залог в 30 тысяч долларов за освобождение Хатчинса.

Сотрудники Федерального бюро расследований США задержали эксперта по компьютерной безопасности Маркуса Хатчинса, который в мае нашел «выключатель» в глобальном вирусе WannaCry, благодаря чему вредоносная программа была обезврежена.

Специалист из Великобритании был задержан после конференции по компьютерной безопасности, которая состоялась в конце июля в Лаг-Вегасе. Хатчинса обвиняют в распространении вируса Kronos, с помощью которого злоумышленники получали доступ к персональным данным пользователей, в том числе к банковским реквизитам.

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