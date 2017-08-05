Доверчивая хабаровская пенсионерка отдала 150 тысяч мошеннику за «спасение сына»
Злоумышленник задержан.
Злоумышленник задержан.
Хабаровские полицейские задержали подозреваемого в телефонном мошенничестве в отношении пенсионерки с ущербом в 150 тысяч рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В полицию за помощью обратилась 88-летняя хабаровчанка. Со слов заявительницы, ей на стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сообщил, что её сын попал в
Злоумышленник поставил условие пенсионерке: если она передаст 150 тысяч рублей, то родственник избежит уголовной ответственности. Поверив, взволнованная женщина передала курьеру деньги. Вечером потерпевшая позвонила своему сыну и после разговора поняла, что стала жертвой телефонных мошенников.
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали 32-летнего жителя краевого центра. Установлено, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление. Похищенные деньги фигурант потратил на личные нужды.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.