Доверчивая хабаровская пенсионерка отдала 150 тысяч мошеннику за «спасение сына»

Хабаровские полицейские задержали подозреваемого в телефонном мошенничестве в отношении пенсионерки с ущербом в 150 тысяч рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Хабаровскому краю.

В полицию за помощью обратилась 88-летняя хабаровчанка. Со слов заявительницы, ей на стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сообщил, что её сын попал в дорожно-транспортное происшествие и сбил ребенка, который сейчас находится в реанимации.

Злоумышленник поставил условие пенсионерке: если она передаст 150 тысяч рублей, то родственник избежит уголовной ответственности. Поверив, взволнованная женщина передала курьеру деньги. Вечером потерпевшая позвонила своему сыну и после разговора поняла, что стала жертвой телефонных мошенников.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали 32-летнего жителя краевого центра. Установлено, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление. Похищенные деньги фигурант потратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.