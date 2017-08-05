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10:32 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Группе «новогодних лесорубов» в районе им. Лазо вынесен приговор

Намереваясь заработать на празднике, они срубили 476 пихт и елей.

В районе имени Лазо Хабаровского края оглашён приговор «черным лесорубам», задержанным полицией на месте преступления в декабре 2016 года.

Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональной прокуратуре, жители села Полётное незаконно заготовили 476 пихт и елей, причинив ущерб на сумму 731 тыс рублей. Как удалось установить следствию, группу организовал гражданин Азербайджана, проживающий в районе имени Лазо, к преступлению он привлёк своего сына и местных жителей, испытывающих затруднения с деньгами.
— Приговором суда организатору и четырём участникам группы назначено условное наказание сроками от 2 до 2,5 лет, — отметили в прокуратуре края. — Еще один гражданин приговорён к 2 годам исправительной колонии строгого режима, так как ранее он уже имел судимость. С виновных взыскан причинённый государству ущерб, орудия преступления конфискованы.

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