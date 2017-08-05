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05:48 (мск), источник: Известия

23 вагона грузового поезда сошли с рельсов в Забайкалье

Четыре поезда дальнего следования задержаны, две пригородные электрички отменены после схода с рельсов вагонов грузового поезда в Забайкальском крае, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.

Сход 23-х порожних вагонов грузового поезда № 2905 произошел на нечетном пути перегона Яблоново — Тургутуй Читинского района Забайкальского края. Нарушен габарит пути, контактная сеть не повреждена, говорится в сообщении.

Задержаны четыре пассажирских поезда дальнего следования: № 70 Москва — Чита, № 207 Владивосток — Новокузнецк, № 208 Новокузнецк — Владивосток, № 270 Адлер — Чита, а также отменены два пригородных пассажирских поезда сообщением Могзон — Чита и Чита — Могзон.

К месту ЧП направлены два аварийно-восстановительных поезда и оперативная группа спасателей. Пострадавших нет.

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