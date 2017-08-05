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10:41 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Медведь загрыз геолога в Иркутской области

Проводится проверка.

Источник: IrkutskMedia.ru

Медведь убил работника геологоразведочной группы в Жигаловском районе Иркутской области. Сотрудники полиции работают над выяснением обстоятельств трагической гибели мужчины. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

По предварительной информации, сегодня днем, 4 августа, в полицию поступило сообщение о нападении медведя на геологоразведочную группу. Как сообщили работники, один из пяти участников не успел забраться на дерево и тем самым скрыться от хищника.

«Не имея при себе огнестрельного оружия, очевидцы пытались спугнуть медведя бензопилой, однако сделать этого им не удалось. Через несколько часов животное было найдено и убито охотниками», — отметили в ведомстве.

Тело гражданина обнаружено. Погибшим оказался 36-летний уроженец Пензы. По данному факту проводится проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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