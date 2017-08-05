Медведь загрыз геолога в Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

Медведь убил работника геологоразведочной группы в Жигаловском районе Иркутской области. Сотрудники полиции работают над выяснением обстоятельств трагической гибели мужчины. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

По предварительной информации, сегодня днем, 4 августа, в полицию поступило сообщение о нападении медведя на геологоразведочную группу. Как сообщили работники, один из пяти участников не успел забраться на дерево и тем самым скрыться от хищника.

«Не имея при себе огнестрельного оружия, очевидцы пытались спугнуть медведя бензопилой, однако сделать этого им не удалось. Через несколько часов животное было найдено и убито охотниками», — отметили в ведомстве.