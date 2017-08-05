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10:44 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Житель Иркутска сделал замечание посетителю магазина за маты и получил удар ножом

Пострадавшего доставили в медучреждение.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который напал с ножом на посетителя магазина в Иркутске за замечание по поводу нецензурной брани в общественном месте. Пострадавший доставлен в медучреждение, где ему оказана первая помощь. Злоумышленника доставили в отдел полиции. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области.

Дежурному пункта централизованной охраны по Иркутску поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в продуктовом магазине, расположенном на улице Баррикад. Незамедлительно по указанному адресу прибыл наряд вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Иркутской области. Зайдя в помещение, сотрудники УВО обнаружили лежащего на полу мужчину с множественными ножевыми ранениями. Рядом стоял гражданин, предположительно находящийся в состоянии опьянения, с вероятным орудием преступления в руках.

«Опросив очевидцев, сержанты полиции Юрий Шуханов и Владимир Имеев выяснили, что между двумя посетителями в магазине произошел спор, в ходе которого один из них достал предмет, похожий на нож, и нанес второму множественные ранения. Со слов одного из них, возможной причиной конфликта стало то, что потерпевший сделал подозреваемому замечание по поводу нецензурной лексики в общественном месте», — отметили в ведомстве.

Сотрудники УВО передали 54-летнего местного жителя сотрудникам полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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