Во Владивостоке таксист ранил двух человек
Двое молодых людей ехали на такси в сторону Добровольского, 23. Когда шофер привез пассажиров к месту, между водителем и мужчинами возник конфликт, который перерос в поножовщину.
Двое молодых людей ехали на такси в сторону Добровольского, 23. Когда шофер привез пассажиров к месту, между водителем и мужчинами возник конфликт, который перерос в поножовщину.
Во Владивостоке таксист ранил двух человек. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на vl_crime, двое молодых людей ехали на такси в сторону Добровольского, 23. Когда шофер привез пассажиров к месту, между водителем и мужчинами возник конфликт, который перерос в поножовщину.
По предварительной информации, таксист ранил двух человек. В результате нападения пострадавшие были доставлены в больницу для дальнейшего лечения.
В причинах конфликта и обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.