Во Владивостоке таксист ранил двух человек. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на vl_crime, двое молодых людей ехали на такси в сторону Добровольского, 23. Когда шофер привез пассажиров к месту, между водителем и мужчинами возник конфликт, который перерос в поножовщину.