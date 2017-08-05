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10:47 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке таксист ранил двух человек

Двое молодых людей ехали на такси в сторону Добровольского, 23. Когда шофер привез пассажиров к месту, между водителем и мужчинами возник конфликт, который перерос в поножовщину.

Во Владивостоке таксист ранил двух человек. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на vl_crime, двое молодых людей ехали на такси в сторону Добровольского, 23. Когда шофер привез пассажиров к месту, между водителем и мужчинами возник конфликт, который перерос в поножовщину.

По предварительной информации, таксист ранил двух человек. В результате нападения пострадавшие были доставлены в больницу для дальнейшего лечения.

В причинах конфликта и обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

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