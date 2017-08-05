Спасатели обследовали все незатопленные выработки рудника «Мир» в Якутии
МИРНЫЙ, 5 авг — РИА Новости. Горноспасатели обследовали все незатопленные выработки рудника «Мир»; к дальнейшим работам будут привлекаться опытные
МИРНЫЙ, 5 авг — РИА Новости. Горноспасатели обследовали все незатопленные выработки рудника «Мир»; к дальнейшим работам будут привлекаться опытные
«Все выработки, которые не затоплены, мы обследованы — около 7 тысяч метров. Остальные выработки затоплены, пройти к ним невозможно. На данный момент составлен оперативный план, который включает в себя проведение дальнейших
Он отметил, что работы будут проводиться на горизонтах 310 и 210 м, так как в этих зонах вероятно нахождение людей.
Затопленные выработки труднопроходимы
«Работы будут проводиться на двух горизонтах, заключаться будут в том, что
Ранее сообщалось, что на руднике «Алросы» «Мир» в Якутии произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек. По последним данным, на поверхность из рудника после подтопления подняты 142 шахтера.