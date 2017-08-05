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06:18 (мск), источник: РИА Новости

Спасатели обследовали все незатопленные выработки рудника «Мир» в Якутии

МИРНЫЙ, 5 авг — РИА Новости. Горноспасатели обследовали все незатопленные выработки рудника «Мир»; к дальнейшим работам будут привлекаться опытные работники-рудники, сообщил командир филиала «Якутский военизированный горноспасательный отряд» Сергей Шредер.

Источник: РИА Новости

«Все выработки, которые не затоплены, мы обследованы — около 7 тысяч метров. Остальные выработки затоплены, пройти к ним невозможно. На данный момент составлен оперативный план, который включает в себя проведение дальнейших аварийно-спасательных работ с привлечением опытных работников-рудников и техники», — сказал Шредер журналистам.

Он отметил, что работы будут проводиться на горизонтах 310 и 210 м, так как в этих зонах вероятно нахождение людей.

Затопленные выработки труднопроходимы из-за горных пород, ила и другого мусора, пояснил он.

«Работы будут проводиться на двух горизонтах, заключаться будут в том, что погрузочно-доставочными машинами, где невозможно сделать это вручную, будет проводиться разбор завалов, откатка заиловки и проведение спасательных работ по поиску пострадавших», — сообщил Шредер.

Ранее сообщалось, что на руднике «Алросы» «Мир» в Якутии произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек. По последним данным, на поверхность из рудника после подтопления подняты 142 шахтера.

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