Спасатели нашли возможное местонахождение пропавших горняков на шахте «Мир»

Источник: РИА Новости

«Горноспасатели обследовали почти семь тысяч метров незатопленных горных выработок. Работы проводятся посменно в круглосуточном режиме, восемь горноспасателей-водолазов проводят обследование затопленных участков. По данным оперативного штаба, определены места вероятного местонахождения горнорабочих», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на данных участках работы будут проводиться погрузочно-доставочными машинами, а там, где работа техники будет невозможна — будет проводиться разбор завалов горноспасателями вручную.

Также, как рассказали в ведомстве, продолжает работать телефон горячей линии, оказывается психологическая помощь семьям не вышедших на поверхность горнорабочих. В настоящий момент к психологам МЧС России поступило 95 обращений.