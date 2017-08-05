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06:37 (мск), источник: РИА Новости

Спасатели нашли возможное местонахождение пропавших горняков на шахте «Мир»

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Горноспасатели определили возможное местонахождение пропавших рабочих на шахте «Мир» в Якутии после подтопления, сообщается на сайте МЧС России в субботу.

Источник: РИА Новости

«Горноспасатели обследовали почти семь тысяч метров незатопленных горных выработок. Работы проводятся посменно в круглосуточном режиме, восемь горноспасателей-водолазов проводят обследование затопленных участков. По данным оперативного штаба, определены места вероятного местонахождения горнорабочих», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на данных участках работы будут проводиться погрузочно-доставочными машинами, а там, где работа техники будет невозможна — будет проводиться разбор завалов горноспасателями вручную.

Также, как рассказали в ведомстве, продолжает работать телефон горячей линии, оказывается психологическая помощь семьям не вышедших на поверхность горнорабочих. В настоящий момент к психологам МЧС России поступило 95 обращений.

Ранее сообщалось, что на руднике «Алросы» «Мир» в Якутии произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек. По последним данным, на поверхность из рудника после подтопления подняты 142 шахтера.

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