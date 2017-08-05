Накануне Дня города жители Омска услышали взрыв
Силовые структуры заявили, что об этом происшествии ничего не знают.
Силовые структуры заявили, что об этом происшествии ничего не знают.
В пятницу, 4 августа, жители Амурского посёлка, Левобережья и Нефтяников рассказали в сообществе «ЧП Омск», что слышали взрыв. Омичи описывали громкий хлопок, от которого вздрагивали люди и выли сигнализации.
Как сообщает «НГС», в
Судя по сообщению очевидца Олега Павлова, омичей так переполошил выстрел из ракетницы: «Ждал жену с ребёнком, окна открыты были. Со стороны 27-й Северной увидел выше девятого этажа красный трассер от ракетницы.