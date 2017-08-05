Накануне Дня города жители Омска услышали взрыв

В пятницу, 4 августа, жители Амурского посёлка, Левобережья и Нефтяников рассказали в сообществе «ЧП Омск», что слышали взрыв. Омичи описывали громкий хлопок, от которого вздрагивали люди и выли сигнализации.

Как сообщает «НГС», в пресс-службах ГУ МЧС по Омской области и УМВД по Омской области заявили, что информации о подобных происшествиях не поступало. Пресс-секретарь пилотажной группы «Регион» Елизавета Ковганова ответила: пилоты к хлопку тоже не причастны, они отдыхают в гостинице после перелёта.