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10:18 (мск), источник: Om1.ru

Накануне Дня города жители Омска услышали взрыв

Силовые структуры заявили, что об этом происшествии ничего не знают.

В пятницу, 4 августа, жители Амурского посёлка, Левобережья и Нефтяников рассказали в сообществе «ЧП Омск», что слышали взрыв. Омичи описывали громкий хлопок, от которого вздрагивали люди и выли сигнализации.

Как сообщает «НГС», в пресс-службах ГУ МЧС по Омской области и УМВД по Омской области заявили, что информации о подобных происшествиях не поступало. Пресс-секретарь пилотажной группы «Регион» Елизавета Ковганова ответила: пилоты к хлопку тоже не причастны, они отдыхают в гостинице после перелёта.

Судя по сообщению очевидца Олега Павлова, омичей так переполошил выстрел из ракетницы: «Ждал жену с ребёнком, окна открыты были. Со стороны 27-й Северной увидел выше девятого этажа красный трассер от ракетницы.

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