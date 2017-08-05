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10:51 (мск), источник: AmurMedia.ru

Грабители в Хабаровске действуют под видом коллекторов

Ворвавшись в квартиру пенсионера, злоумышленники открыто похитили бытовую технику.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 5 августа, AmurMedia.

В краевом центре сотрудники полиции раскрыли квартирный грабеж, совершенный в отношении пенсионера. Злоумышленники зашли в дом пожилого мужчины и открыто похитили его имущество, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сотрудники отдела полиции № 3 УМВД России по городу Хабаровску по горячим следам задержали ранее судимого 34-летнего подозреваемого, в совершении грабежа в отношении пожилого хабаровчанина с общим ущербом 60 тысяч рублей.

В дежурную часть отдела полиции № 3 города Хабаровска поступило сообщение, о том, что днем по улице Атлантической двое злоумышленников под видом коллекторов зашли в домовладение к 65-летнему пенсионеру и открыто похитили плазменный телевизор, монитор и мобильное устройство. Хозяин попытался оказать сопротивление визитерам, но один из фигурантов нанес несколько ударов потерпевшему. После чего с похищенным имуществом нападавшие скрылись. Ущерб составил 60 тысяч рублей.

В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам задержали одного из соучастников преступления. В марте текущего года 34-летний подозреваемый освободился условно-досрочно из мест лишения свободы, где отбывал наказание за квартирные кражи. В ходе обыска по месту жительства фигуранта стражи порядка изъяли похищенный мобильный телефон, остальное имущество подельники продали, а денежные средства потратили на личные нужды.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов принимают меры по установлению местонахождения второго подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает лишения свободы сроком до семи лет.

Расследование продолжается.

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