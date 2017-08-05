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11:26 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске найден труп зарезанного мужчины

5 августа утром в Красноярске на ул. Калинина в районе дома № 185 был найден труп мужчины. В полиции факт обнаружения тела подтвердили.

По сообщению очевидцев, убийство произошло в результате непродолжительной ссоры между мужчиной и женщиной. Погибшему нанесли два ножевых ранения.

Комментарии ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю получить пока не удалось.

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