В Красноярске найден труп зарезанного мужчины
5 августа утром в Красноярске на ул. Калинина в районе дома № 185 был найден труп мужчины. В полиции факт обнаружения тела подтвердили.
5 августа утром в Красноярске на ул. Калинина в районе дома № 185 был найден труп мужчины. В полиции факт обнаружения тела подтвердили.
По сообщению очевидцев, убийство произошло в результате непродолжительной ссоры между мужчиной и женщиной. Погибшему нанесли два ножевых ранения.
Комментарии ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю получить пока не удалось.