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07:46 (мск), источник: Sputniknews.kz

При столкновении автобусов семь человек пострадало в Карагандинской области

Проводится досудебное расследование.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 5 авг — Sputnik. Крупное ДТП с участием автобусов произошло в Карагандинской области вечером в пятницу, 4 августа.

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По предварительным данным, водитель транспорта компании «АрселлорМиталл» не пропустил вперед пассажирский автобус. Это повлекло за собой дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали семь человек.

«Они доставлены в местные медучреждения. На сегодняшний день проводится расследование, назначена экспертиза», — проинформировал руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Бакытжан Кудияров.

В момент ДТП в пассажирском автобусе, который следовал по маршруту «Карагада-Шахтинск» находилось 30 человек, еще десять — были в транспорте «АрселлорМиталл».

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 345 Уголовного Кодекса РК.

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