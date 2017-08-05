При столкновении автобусов семь человек пострадало в Карагандинской области
Проводится досудебное расследование.
Проводится досудебное расследование.
АСТАНА, 5 авг — Sputnik. Крупное ДТП с участием автобусов произошло в Карагандинской области вечером в пятницу, 4 августа.
По предварительным данным, водитель транспорта компании «АрселлорМиталл» не пропустил вперед пассажирский автобус. Это повлекло за собой
«Они доставлены в местные медучреждения. На сегодняшний день проводится расследование, назначена экспертиза», — проинформировал руководитель
В момент ДТП в пассажирском автобусе, который следовал по маршруту «Карагада-Шахтинск» находилось 30 человек, еще десять — были в транспорте «АрселлорМиталл».
В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 345 Уголовного Кодекса РК.