«Алроса» обнародовала имена девяти горняков, пропавших на руднике в Якутии

Источник: РИА Новости

На руднике «Алросы» «Мир» в городе Мирный в Якутии произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек. По последним данным, на поверхность из рудника после подтопления подняты 142 шахтера. Девять человек ищут.

В настоящее время в Мирном, где идут поисково-спасательные работы, находится глава Якутии Егор Борисов. Утром в субботу там состоялось заседание оперативного штаба по организации и проведению поисков на руднике.

«Находясь в Мирном, Егор Борисов поручил обеспечить всю необходимую помощь семьям пропавших в результате аварии людей. По предварительным данным, пятеро из них жители города Мирного, шахтеры, четверо — из Белгорода, подрядчики, выполнявшие работы на объекте. Глава республики поручил установить контакт с родственниками горняков, проработать вопросы организации перевозки их близких на место ЧС, оказания необходимой медицинской, психологической и иной помощи», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «Алроса» обнародовала имена девяти горняков, поиски которых продолжаются.