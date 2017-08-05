Челябинка бросила младенца у мусорного бака

Источник: chel.sledcom.ru

Младенца нашли у одного из мусорных контейнеров на Шоссе Металлургов в Металлургическом районе Челябинска, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на СУ СКР по региону.

Ее обнаружил прохожий. Инцидент произошел 20 июля. Сейчас поиском предполагаемой матери ребенка занимаются правоохранительные органы.

«Со слов очевидцев составлен фоторобот. Женщина славянской внешности, возраст 30−35 лет, рост около 160 сантиметров, полного телосложения, волосы темно-русого цвета. Женщина имела неопрятный внешний вид, была одета в запачканные футболку светлого цвета с рисунком и джинсы», — пояснили в Следственном комитете региона.