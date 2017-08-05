Челябинка бросила младенца у мусорного бака
В Челябинской области разыскивают женщину, бросившую новорожденного ребенка.
В Челябинской области разыскивают женщину, бросившую новорожденного ребенка.
Младенца нашли у одного из мусорных контейнеров на Шоссе Металлургов в Металлургическом районе Челябинска, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на СУ СКР по региону.
Ее обнаружил прохожий. Инцидент произошел 20 июля. Сейчас поиском предполагаемой матери ребенка занимаются правоохранительные органы.
«Со слов очевидцев составлен фоторобот. Женщина славянской внешности, возраст 30−35 лет, рост около 160 сантиметров, полного телосложения, волосы
Всех, кто владеет информацией о ее местонахождении, просят обращаться по телефонам следственного отдела