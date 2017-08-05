Жителю Владивостока подложили свинью, разбив при этом окно в авто
Пользователи социальных сетей уверены — так мстит обидчику девушка.
Пользователи социальных сетей уверены — так мстит обидчику девушка.
История «Крёстного отца»
Фотография с головой свиньи вызвала настоящий ажиотаж в социальных сетях и автомобильных сообществах Приморья. Пользователи уверены, что таким образом хозяину авто мстит обиженная пассия. Фолловеры сразу припомнили нашумевшую историю с неким Вовой, которому разъярённая Лена залила машину краской. РИА «Восток-Медиа» ранее подробно описывало этот инцидент. Помимо этого самым цитируемым в происшествии со свиньёй стал фильм «Крёстный отец» с его главным персонажем Доном Корлеоне. В известной картине отрезанную голову животного подкладывали в качестве предупреждения неугодному человеку. По всей вероятности во Владивостоке вместо гангстерских разборок скорее всего разыгралась любовная драма.
Комментаторы наперебой отпускают шутки по поводу сложившейся ситуации. «У