Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия пустила газ в обход Украины
Полные бедра и ягодицы полезны для здоровья
Украина отказалась верить в завершение строительства моста в Крым
В проектах реновации создадут дворы без парковок
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
Эксперт рассказал об истребителе 6-го поколения МиГ-41 – СМИ
В Одессе может начаться второй Донбасс - Киев
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
В Сирии Т-90 включил специальные фары против ракет боевиков – СМИ
Рада поведала о срыве оборонного заказа на Украине
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
8Путин выпустил мальков омуля
09:37 (мск), источник: Восток Медиа

Жителю Владивостока подложили свинью, разбив при этом окно в авто

Пользователи социальных сетей уверены — так мстит обидчику девушка.

История «Крёстного отца» по-владивостокски разыгралась в одном из дворов Первореченского района города. Только вместо головы коня жителю приморской столицы в прямом смысле слова подложили в машину свинью. При этом «доброжелатель» разбил переднее стекло иномарки. Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», инцидент произошёл на Южно-Уральской, 10 а.

Фотография с головой свиньи вызвала настоящий ажиотаж в социальных сетях и автомобильных сообществах Приморья. Пользователи уверены, что таким образом хозяину авто мстит обиженная пассия. Фолловеры сразу припомнили нашумевшую историю с неким Вовой, которому разъярённая Лена залила машину краской. РИА «Восток-Медиа» ранее подробно описывало этот инцидент. Помимо этого самым цитируемым в происшествии со свиньёй стал фильм «Крёстный отец» с его главным персонажем Доном Корлеоне. В известной картине отрезанную голову животного подкладывали в качестве предупреждения неугодному человеку. По всей вероятности во Владивостоке вместо гангстерских разборок скорее всего разыгралась любовная драма.

Комментаторы наперебой отпускают шутки по поводу сложившейся ситуации. «У кого-то будет халявный холодец», — замечает подписчица автомобильного сообщества. «Свинья означает, что Вас ожидают благоприятные перемены в делах и выгодные контракты… Видеть свинью с поросятами означает, что судьба будет благосклонна к Вам и не станет чинить препоны в Ваших начинаниях» — парирует ещё один пользователь. «Когда тебя ненавязчиво приглашают на шашлык» — отшучивается другой автолюбитель. Тем временем, если хозяин авто решит обратиться в полицию, то мстительной натуре скорее всего придётся оплатить порчу чужого имущества.

Во время загрузки произошла ошибка.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Жителю Владивостока подложили свинью, разбив при этом окно в авто
Сербский форвард будет играть за хабаровский СКА
В ООН надеются на поддержку РФ американской резолюции по КНДР
Один из заблокированных на шахте «Мир» рабочих вышел на связь
США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения
В МИД Румынии рассказали о политике по отношению к России
Появилось видео подводной охоты Путина в Туве
Армия Японии получит наступательные вооружения
Amazon открыл продажу туалетной бумаги с твитами Трампа
Спорт
«Халл» Леонида Слуцкого начинает сезон в английском Чемпионшипе В первом туре клубу бывшего тренера ЦСКА и сборной России предстоит встретиться с одним из главных конкурентов - «Астон Виллой»
Авто
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото) Позднее полицейские пояснили, что проверяли информацию о числившихся в угоне автомобилях
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым Ярослава Дегтярева сыграла дочь главного героя в фильме Анны Матисон
Недвижимость
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Нелегальные кредиторы крадут квартиры россиян
Москва уточнила сроки запуска ЦКАД
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь