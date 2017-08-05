Жителю Владивостока подложили свинью, разбив при этом окно в авто

История «Крёстного отца» по-владивостокски разыгралась в одном из дворов Первореченского района города. Только вместо головы коня жителю приморской столицы в прямом смысле слова подложили в машину свинью. При этом «доброжелатель» разбил переднее стекло иномарки. Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», инцидент произошёл на Южно-Уральской, 10 а.

Фотография с головой свиньи вызвала настоящий ажиотаж в социальных сетях и автомобильных сообществах Приморья. Пользователи уверены, что таким образом хозяину авто мстит обиженная пассия. Фолловеры сразу припомнили нашумевшую историю с неким Вовой, которому разъярённая Лена залила машину краской. РИА «Восток-Медиа» ранее подробно описывало этот инцидент. Помимо этого самым цитируемым в происшествии со свиньёй стал фильм «Крёстный отец» с его главным персонажем Доном Корлеоне. В известной картине отрезанную голову животного подкладывали в качестве предупреждения неугодному человеку. По всей вероятности во Владивостоке вместо гангстерских разборок скорее всего разыгралась любовная драма.

Комментаторы наперебой отпускают шутки по поводу сложившейся ситуации. «У кого-то будет халявный холодец», — замечает подписчица автомобильного сообщества. «Свинья означает, что Вас ожидают благоприятные перемены в делах и выгодные контракты… Видеть свинью с поросятами означает, что судьба будет благосклонна к Вам и не станет чинить препоны в Ваших начинаниях» — парирует ещё один пользователь. «Когда тебя ненавязчиво приглашают на шашлык» — отшучивается другой автолюбитель. Тем временем, если хозяин авто решит обратиться в полицию, то мстительной натуре скорее всего придётся оплатить порчу чужого имущества.