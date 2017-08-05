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14:45 (мск), источник: PROUFU.ru

Под Уфой загорелась гигантская мусорная свалка

Сегодня. 5 августа, случился пожар на самой масштабной свалке мусора в Башкирии, расположенной возле поселка Старые Черкассы, под Уфой.

«Горит мусорная свалка рядом с поселком Ст. Черкассы
Актуально на 2:00», — уточнили очевидцы в группе «Подслушано Уфа».

Во время загрузки произошла ошибка.

Как отметили комментаторы, пожарные тушили свалку достаточно долго. А утром последствия этого ночного пожара наверняка почувствует вся северная часть Уфы — неприятных запахов при порывах ветра не избежать.

Обстоятельства происшедшего уточняются.

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