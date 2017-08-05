Под Уфой загорелась гигантская мусорная свалка

«Горит мусорная свалка рядом с поселком Ст. Черкассы Актуально на 2:00», — уточнили очевидцы в группе «Подслушано Уфа».

Как отметили комментаторы, пожарные тушили свалку достаточно долго. А утром последствия этого ночного пожара наверняка почувствует вся северная часть Уфы — неприятных запахов при порывах ветра не избежать.