Под Уфой загорелась гигантская мусорная свалка
Сегодня. 5 августа, случился пожар на самой масштабной свалке мусора в Башкирии, расположенной возле поселка Старые Черкассы, под Уфой.
Сегодня. 5 августа, случился пожар на самой масштабной свалке мусора в Башкирии, расположенной возле поселка Старые Черкассы, под Уфой.
«Горит мусорная свалка рядом с поселком Ст. Черкассы
Актуально на 2:00», — уточнили очевидцы в группе «Подслушано Уфа».
Как отметили комментаторы, пожарные тушили свалку достаточно долго. А утром последствия этого ночного пожара наверняка почувствует вся северная часть Уфы — неприятных запахов при порывах ветра не избежать.
Обстоятельства происшедшего уточняются.