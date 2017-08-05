В Кокшетау разыскивается подозреваемый в изнасиловании 10-летней девочки
В Кокшетау разыскивается подозреваемый в изнасиловании 10-летней девочки, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
В Кокшетау разыскивается подозреваемый в изнасиловании 10-летней девочки, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
По данным
«Возбуждено досудебное производство по статье 120 части 3 УК РК. Проводится весь комплекс мероприятий по его задержанию. Накануне, по обращению работали сразу несколько групп, прочесывали местность. Назначены все необходимые экспертизы, сотрудники работают над его задержанием», — сообщила руководитель